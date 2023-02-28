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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميس حمدان: مشاركتي في فيلم عمر وسلمى من العلامات الفارقة في مشواري

ميس حمدان
ميس حمدان

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على شاشة الحياة، الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان.

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ميس حمدان: عضيت أيد راكب في الطيارة


وخلال الحلقة قالت الفنانة ميس حمدان، تجربتي في فيلم "عمر وسلمى" من العلامات الفارقة فى حياتها، وتعتبر ووش الخير عليها وكان بدايتي الحقيقية، وشاركت أيضا بمسلسلات سعودية ولبنانية.
وتابعت الفنانة ميس حمدان، أن :"بحب النظافة جدا لدرجة لما بكون فى مطعم بحب الأطباق تكون مترتبة كويس، وطوال الوقت مركزة مع الويتر علشان يشيل الأطباق اللى خلصت وممكن كمان أنا أقوم أشيلها، وأنا وإخواتى ستات بيت قديرات وبنغسل وبنطبخ عادى".

 

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