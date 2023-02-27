ميس حمدان: عضيت أيد راكب في الطيارة

حلت كل من الفنانة ميس حمدان، وشقيقتها الفنانة مي سليم، ودانا حمدان، ضيوف برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثوا عن العديد من المواقف الطريفة في حياتهم.

قالت ميس حمدان، :"أنا عندي فوبيا من الطيارة، ومرة عضيت أيد راكب من كتر الخوف، وهو كان مقدر حالتي".

وقالت مي سليم، :"ميس مرة كانت خايفة ونطقت الشهادة بصوت عالي في الطيارة والناس كلها اتفرجت علينا".

وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

وأكملت: علاقتي بابنتي رائعة وهي صديقتي، وقرار زواجي سيكون بالنقاش بيني وبينها"، متابعة: "ممكن أعمل فرح كمان لو قررت أتزوج للمرة الثالثة".

