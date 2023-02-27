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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميس حمدان: عضيت أيد راكب في الطيارة

ميس حمدان
ميس حمدان

حلت كل من الفنانة ميس حمدان، وشقيقتها الفنانة مي سليم، ودانا حمدان، ضيوف برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثوا عن العديد من المواقف الطريفة في حياتهم.

قالت ميس حمدان، :"أنا عندي فوبيا من الطيارة، ومرة عضيت أيد راكب من كتر الخوف، وهو كان مقدر حالتي".

مي سليم: مكنتش بحب المذاكرة ولدي ما لا يقل عن 50 هاتفا

مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى

وقالت مي سليم، :"ميس مرة كانت خايفة ونطقت الشهادة بصوت عالي في الطيارة والناس كلها اتفرجت علينا".

 

وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

 

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

 

وأكملت: علاقتي بابنتي رائعة وهي صديقتي، وقرار زواجي سيكون بالنقاش بيني وبينها"، متابعة: "ممكن أعمل فرح كمان لو قررت أتزوج للمرة الثالثة".
 

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