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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مى سليم تتألق بالبرنوس الأبيض في أحدث ظهور.. صور

مى سليم
مى سليم

نشرت الفنانة مى سليم صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ مستعرضة أنوثتها بإطلالة جريئة أبرزت أنوثتها.


وبدت مى سليم برنوس أبيض ذا أكمام طويلة ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها تتدلى على كتفيها بشكل ويفي، وأبرزت جمال ملامحها بمكياج مستوحى من الألوان الترابية.


يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت  أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.


وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.


يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٢٢٦_٠٠٤٩٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٦_٠٠٤٩٥٧
اعمال مي سليم الفنانة مي سليم مسلسل دنيا تانية تبادل الصور والفيديوهات أغنية احنا كبنات حسابه الألوان الترابية

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