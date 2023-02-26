مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" حلقة خاصة مع مي سليم وميس سليم ودانا حمدان، للحديث عن حياتهم الشخصية والمهنية.

وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

وأكملت: علاقتي بابنتي رائعة وهي صديقتي، وقرار زواجي سيكون بالنقاش بيني وبينها"، متابعة: "ممكن أعمل فرح كمان لو قررت أتزوج للمرة الثالثة".

