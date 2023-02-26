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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي سليم: زواجي الثاني استمر 10 أيام ولا مانع للزواج مرة أخرى

مي سليم
مي سليم

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" حلقة خاصة مع مي سليم وميس سليم ودانا حمدان، للحديث عن حياتهم الشخصية والمهنية.

 

وتحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها الشخصية، قائلة: "تزوجت مرتين ولا مانع لدي في الزواج للمرة الثالثة"، متابعة: "مش قافلة باب الزواج والفكرة موجودة".

 

وأضافت: "زواجي الأول استمر لمدة عامين والثاني لمدة 10 أيام فقط"، متابعة:" الاختيار كان خاطئ من الاتجاهين وقرار الانفصال كان سريعا".

 

وأكملت: علاقتي بابنتي رائعة وهي صديقتي، وقرار زواجي سيكون بالنقاش بيني وبينها"، متابعة: "ممكن أعمل فرح كمان لو قررت أتزوج للمرة الثالثة".
 

مي سليم ميس سليم برنامج واحد من الناس اخبار التوك شو الفنانة مي سليم

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