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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: ليست هناك فرصة لمراجعة قرار تعليق "ستارت" قبل تغيير واشنطن نهجها العدائي

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا ترى أي فرصة لمراجعة قرار تعليق "ستارت" أو إعادة النظر فيه قبل أن تغير الولايات المتحدة نهجها العدائي حيال روسيا، لا سيما فيما يتعلق بأحداث أوكرانيا وما حولها.

وأضاف ريابكوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن موسكو مستعدة لمناقشة مع الولايات المتحدة أي قضايا تهمها، لكن هذا لا يؤثر في الوضع الحالي الخاص بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن روسيا لا ترى أي بوادر على تغيير في الموقف الأمريكي الهدام من قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد ريابكوف أنه تم في 28 فبراير تسليم مذكرة بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" للسفارة الأمريكية في موسكو، منوها بأن مقترح الولايات المتحدة لروسيا بشأن تنفيذ عمليات التفتيش جاء متأخرا، وقرار موسكو تعليق المشاركة في "ستارت" غير قابل للمراجعة.

وشدد ريابكوف على أن موسكو وواشنطن بحثتا مؤخرا معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" عبر قنوات مغلقة، ولم يستبعد مواصلة الحوار بهذا الشأن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع قانونا بشأن تعليق روسيا التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت". 
 

وزير الخارجية الروسي روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الأسلحة الاستراتيجية موسكو واشنطن الكرملين

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