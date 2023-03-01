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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مأساة القطارين.. اليونان تعلن الحداد 3 أيام والرئيسة تقطع زيارتها الخارجية

تصادم قطارين باليونان
تصادم قطارين باليونان

قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، أعلن الحداد 3 أيام في البلاد، وتنكيس الإعلام فوق المباني الحكومية بسبب حادث تصادم القطارين.

وأضاف "بركات"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، قطعت زيارتها الرسمية إلى جمهورية مولدوفا، ورئيس الوزراء توجه لمكان الحادث.

 

 أسفل عربات القطار

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الضحايا لأكثر من 38 شخصًا، نظرًا لوجود 20 مصابًا في حالة خطيرة، وما زال البحث عن مفقودين أسفل عربات القطار، وأن وزير الصحة يتابع حالة المصابين من موقع الحادث والمستشفيات، كما يتم علاج المصابين على نفقة الدولة.

اليونان عربات القطار المصابين الحداد جمهورية مولدوفا

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