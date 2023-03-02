جريمة السابعة صباحا.. ذئب المطرية يتخلص من طليقته وابنه وسط الشارع.. فيديو

وسط الشارع وأمام المارة بمنطقة المطرية ارتكب زوج جريمة بشعة عندما مزق زوجته وطفله انتقاما من زوجته لانفصالها عنه وكاد ان ينهي حياة طفلته ايضا قبل ان ينقذها الجيران منه.

انتقل "صدى البلد" إلى مسرح الجريمة والتقى عدد من شهود العيان حيث روت سيدة تفاصيل الجريمة قائلة: "هو كل واحدة تطلب الطلاق جوزها يروح يشرب مخدرات ويموتها.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه كان دايما بيهددها انه هيدبحها" واضافت قائلة ان المتهم كان لا ينفق على أطفاله ما دفع المجني عليها للعمل كعاملة في حضانة أطفال وانه استغل هد\وء الشارع الذي يقع به عملها وانتظرها الساعة السابعة صباحا ونفذ جريمته البشعة.

واضافت قائلة: أنا نفسي يتعدم عشان هي مكانتش تستاهل اللي حصل فيها ده جالك قلب ازاي تدبح ابنك طفل 3 سنين ياريت تتعدم في ميدان عام دنيا كانت انسانة محترمة جدا ومدير مدرسة بنته رفض ان ابوها ياخدها بسبب حالته وكتر خيره انقذها من مصير أمها وأخوها.

وقالت سيدة أخرى أن ما يتردد أن المتهم "مجنون" غير صحيح فهو خطط جيدا للجريمة وكان يعلم موعد حضورها للعمل وانتظرها على باب الحضانة وفور وصولها أمسك بها من شعرها وانهال عليها طعنا وعلى ابنه حتى انهى حياتهما.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي مهتز نفسياً بعد قتله زوجته ونجله أمام الجيران بالمطرية .

تلقت قسم شرطة المطرية بلاغاً من الاهالي بالعثور علي جثة جارتهم وطفلها علي سلم العقار محل سكنهم بدائرة القسم .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتم العثور علي جثة سيدة تعمل عاملة في حضانة بالمطرية وجثة نجلها ٤ سنوات .

وتبين من التحريات الاولية ان الزوج وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد ان انتابته حاله من الهياج الشديد نتيجة مرضه النفسي ولم يشعر بنفسه الا وهو يمزق جسد زوجته وطفلة الوحيد بسكين المطبخ.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الحادث وتم اقتياده لقسم الشرطة وجارٍ عرضه علي النيابة العامة للتحقيق .