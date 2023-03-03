نشرة المرأة و الصحة| أشهر الأفكار الخاطئة عن الذئبة الحمراء.. أعراض النوبة القلبية عند النساء

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد أفضل العلاجات لعلاج عدوى الأمعاء هو محلول ملحي محلي الصنع مصنوع من الماء والسكر والملح.

يساعد هذا المزيج على تعويض المعادن والمياه المفقودة من الإسهال ، وهو أحد الأعراض الشائعة لعدوى الأمعاء وجرثومة المعدة.



تعد الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية وليست الجلدية كما يعتقد البعض وهذا يعنى أنه يعتمد على عوامل داخلية فى الأسباب والعلاج

وتسبب الذئبة الحمراء مجموعة من الأعراض الداخلية مثل ألم المفاصل والحمى وضيق التنفس بجانب البقع الحمراء على الجلد .

لقد سمعنا في معظم الأوقات أن النوبات القلبية هي مشكلة أكبر بالنسبة للرجال.

لم نكن نعلم أن هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين النساء والرجال على حدٍ سواء وفقا لindia.com

تشهد أسعار البصل حالة من التذبذب في الاسواق مما جعل ربات المنزل يبحثون علي طرق لتخزينه قبل زيادة سعره في رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة تخزين البصل .

بمجرد تقطيع البصل ، قم بتخزينه في الثلاجة في وعاء محكم - ويفضل أن يكون زجاجيًا ، حيث يمتص البلاستيك الروائح. أنت تريد تقليل الرطوبة والأكسدة ، وكلاهما سيؤثر على نكهة وقوام البصل المقطوع. لذا ، إذا كنت تستعد لوليمة كبيرة ، فقم بتقطيع البصل مسبقًا وخزنه في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق وفقا pioner women.

أقوى من الفياجرا.. تناول الفول الحراتي قبل العلاقة الزوجية لهذه الأسباب

يهتم الكثير من الرجال بصحتهم جيدا ويبحث البعض علي الصفات الطبيعية والأغذية المفيدة للعلاقة الزوجية ومن هذه الأطعمة المفيدة هي الفول الحراتي.