أقوى من الأدوية.. وصفة لعلاج جرثومة المعدة

يعد أفضل العلاجات لعلاج عدوى الأمعاء هو محلول ملحي محلي الصنع مصنوع من الماء والسكر والملح.

يساعد هذا المزيج على تعويض المعادن والمياه المفقودة من الإسهال ، وهو أحد الأعراض الشائعة لعدوى الأمعاء وجرثومة المعدة.

يحتوي جذر الزنجبيل على خصائص طبية قوية يمكن استخدامها للتخلص من الالتهابات البكتيرية أو الطفيلية في الأمعاء وفقال tuasada.

إنه يعمل كعامل مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا يمكن أن يساعد الجسم في القضاء على الغزاة الأجانب ومحاربة العدوى. يمكنه أيضًا تنظيم تدفق الأمعاء وتخفيف أي التهاب في بطانة الأمعاء.

هذا يمكن أن يقلل من الألم وتورم البطن.

مكونات

1 جذر زنجبيل

عسل؛

1 كوب من المياه المعدنية أو المفلترة.

تحضير

ضع 2 سم من جذر الزنجبيل المقشر والمكسر في الخلاط ، مع بضع قطرات من العسل والماء. اخلط حتى تمتزج جيدًا وبقوام. ثم يصفى الخليط من خلال منخل شبكي. يجب أن تشرب هذا 3 مرات على الأقل في اليوم.

2. شاي النعناع

يخفف شاي النعناع من الالتهابات ويهدئ أي تهيج في جدران الأمعاء ، مما يجعله خيارًا رائعًا لعلاج الالتهابات المعوية. يمتص هذا الشاي أيضًا الغازات المعوية الزائدة وله خصائص مضادة للتشنج يمكن أن تخفف بشكل كبير من آلام البطن.

يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات المعوية أعراضًا في المعدة مثل الغثيان أو القيء ، ومن المعروف أيضًا أن شاي النعناع يهدئ المعدة.