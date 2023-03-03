سفيرة الإمارات بالقاهرة: دولتنا تولي اهتماما كبيرا بكل أنواع الرياضات

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومريم الكعبي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فعاليات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو- مصر 2023، والتي تقام على مدى يومين بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالاتحاد.



وتقام البطولة لأول مرة في مصر بتنظيم الرابطة (AJP) بالتعاون مع (FIT CLUB GROUP)، على مدار يومي ٣ و٤ مارس الجارى بمشاركة ٥٥٤ لاعبا.



وأعربت مريم الكعبي عن سعادتها بالتواجد فى افتتاح البطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة المستقبل لجمهورية مصر العربية"، مقدمة الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة المهمة.



وقالت السفيرة: "لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام ١٩٧١ الأهمية الكبرى للرياضة بكافة أنواعها في تحقيق النهضة والتنمية للدولة، وتبنت منذ ما يقارب من ١٠ سنوات هذه الرياضة الفتية لما لها من مبادئ سامية في إحكام العقل والقدرة على ضبط النفس بالإضافة إلى الجوانب الصحية والبدنية ودورها في تقوية الأواصر الاجتماعية وتعميق الجانب الوطني"، مشيرة أن تلك الرياضة ازدهرت تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتصبح أبوظبي عاصمة العالم لهذه الرياضة، وتتبوأ الإمارات مكانة متميزة في بطولات الجوجيتسو.



وأوضحت سفيرة الإمارات أن رياضة الجوجيتسو أصبحت من أكثر الرياضات شعبيةً في الامارات، وأن أبوظبي أصبحت عاصمة العالم لهذه الرياضة وتصدرت منصات التتويج في بطولات الجوجيتسو، معربةً عن أملها فى أن تسهم هذه البطولة في انتشار الجوجيتسو في مصر بل في المنطقة والعالم.



وأشارت إلى أن تنظيم هذه البطولة المهمة، في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار العلاقات الأخوية البناءة والتعاون الوثيق بين الإمارات ومصر في كافة المجالات، ومنها مجال الرياضة، للمشاركة مع الأشقاء في مصر روح النجاح والتحدي.



من جانبه رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين فى البطولة والتى تأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات فى مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية، متمنياً التوفيق للاعبين فى فعاليات البطولة.



وأكد وزير الشباب والرياضة على استضافة مصر لمختلف المنافسات العربية والقارية والدولية فى الاستادات والصالات المغطاة وجميع البنية التحتية الرياضية بمصر والمقامة وفق المعايير الدولية، والسعى نحو تحقيق النجاح لتلك البطولات تنظيماً وإدارياً وفنياً.



وأوضح الوزير أن استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة للعديد من البطولات خلال الفترة الراهنة لتنوع إنشاءاتها التى توائم مختلف البطولات فى الألعاب الفردية والجماعية، بجانب مشاهدة المشاركين بها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع كأحد أكبر المشروعات التنموية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



