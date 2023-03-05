برلماني يؤكد ضرورة صياغة المشروع الوطني في وثائق وتوضيح دور الثقافة والفنون والآداب

أكد عضو مجلس الشيوخ، دكتور عبد المنعم سعيد أهمية تنمية وتفعيل دور قصور الثقافة، مؤكدًا ضرورة صياغة المشروع الوطني في وثائق وتوضيح دور الثقافة والفنون والآداب.

وتساءل "ما المحتوى الذي نقدمه في قصور الثقافة"، مضيفًا "يبدو أن في جهد مهم في الفنون الموجودة لكن أود التركيز على عدد من النقاط"، مشيرًا إلى ضرورة دعم وتنمية التفكير العلمي "الأهرامات ليست مجرد أهرامات لكن فكرة هندسية لها طريقة معنية"، وأكد أن "الثقافة سلاح أساسي لمواجهة آثار الشعوذة".

وقال سعيد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إن مصر دولة فريدة في المنطقة، لها جذور من آلاف السنين توارث ثقافة شكلت الهوية المثرية ثقافة إنسانية في المقام الأول، تعرف التعامل ليس فقط مع عوام الانتاج لكن كيف يتعامل الانسان مع أخيه الإنسان.

وأكد أهمية دور الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنها التي تقوم بالأمور الأساسية فيمسارح ومتاحف كبرى في العالم تبناها الشعب في كل ولاية أو محافظة، وقال سعيد "أدعو لدعم كيف نجتذب الطاقات المحلية لتفرز البيئة الموجودة فيها تميز وتنوع رائع وبديع في مصر في كافة أشكال الجانب الفني".

وتساءل سيعد "كيف نربط كل ذلك بالمشروع الوطني المصري الحالي"، مضيفًا "ربما مجلس الشيوخ المكان الأساسي الذي يمكن أن يبلوره وادعو الرئبس لبني ذلك، لا توجد وثائق تقول ما هو المشروع، الفنون والآداب والثقافة وسيلة المشروع للانتقال من جيل لآخر".