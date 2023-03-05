عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤكد ضرورة صياغة المشروع الوطني في وثائق وتوضيح دور الثقافة والفنون والآداب

عضو مجلس الشيوخ،
عضو مجلس الشيوخ، دكتور عبد المنعم سعيد

أكد عضو مجلس الشيوخ، دكتور عبد المنعم سعيد أهمية تنمية وتفعيل دور قصور الثقافة، مؤكدًا ضرورة صياغة المشروع الوطني في وثائق وتوضيح دور الثقافة والفنون والآداب.

 

وتساءل "ما المحتوى الذي نقدمه في قصور الثقافة"، مضيفًا "يبدو أن في جهد مهم في الفنون الموجودة لكن أود التركيز على عدد من النقاط"، مشيرًا إلى ضرورة دعم وتنمية التفكير العلمي  "الأهرامات ليست مجرد أهرامات لكن فكرة هندسية لها طريقة معنية"، وأكد أن "الثقافة سلاح أساسي لمواجهة آثار الشعوذة". 

 

وقال سعيد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إن مصر دولة فريدة في المنطقة، لها جذور من آلاف السنين توارث ثقافة شكلت الهوية المثرية ثقافة إنسانية في المقام الأول، تعرف التعامل ليس فقط مع عوام الانتاج لكن كيف يتعامل الانسان مع أخيه الإنسان.

 

وأكد أهمية دور الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنها التي تقوم بالأمور الأساسية فيمسارح ومتاحف كبرى في العالم تبناها الشعب في كل ولاية أو محافظة، وقال سعيد "أدعو لدعم كيف نجتذب الطاقات المحلية لتفرز البيئة الموجودة فيها تميز وتنوع رائع وبديع في مصر في كافة أشكال الجانب الفني".

 

وتساءل سيعد "كيف نربط كل ذلك بالمشروع الوطني المصري الحالي"، مضيفًا "ربما مجلس الشيوخ المكان الأساسي الذي يمكن أن يبلوره وادعو الرئبس لبني ذلك، لا توجد وثائق تقول ما هو المشروع، الفنون والآداب والثقافة وسيلة المشروع للانتقال من جيل لآخر".

قصور الثقافة دور الثقافة الفنون الاداب عبد المنعم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

تعليق ناري من شوبير على عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

ترشيحاتنا

حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.. اعرف رأي الفقهاء

بسبب وجبة مكرونة.. إصابة أم وأطفالها الثلاثة بإشتباه تسمم في الشرقية

ثنائي هجوم الأهلي يفاجئان كولر في تدريبات اليوم بالتتش

انتهاك صارخ لسيادتنا.. تعليق سوريا على زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية

ضراير دراما رمضان.. محمد رمضان حيران بين أربعة نساء والكبير يصدم مربوحة

رئيس الشيوخ يُحيل طلب مناقشة عامة حول تفعيل دور قصور الثقافة للجان المختصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة للفنان أحمد السعدنى وحسين فهمى من سره الباتع

نانسي عجرم بفستان مثير خلال جولتها الغنائية بأمريكا.. سعره خرافي

حسين الجسمي يحيي ثلاث ليال غنائية بدار الأوبرا بسلطنة عمان

أبرزها الفلفل.. أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

حر وتراب وعواصف.. ذروة التقلبات الجوية اليوم

استعانت بقاتل مأجور.. أنجلينا جولي تفجر تصريحات صادمة

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ