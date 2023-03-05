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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال زيارته جامعة القاهرة.. المفتي: غياب الوسطية نتج عنه إشكالات كثيرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استضافت جامعة القاهرة، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الأحد، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بعنوان "الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير".

وقال “علام”، إن وسطية الدين غابت عن البعض، ونتج عن ذلك إشكالات كثيرة، من حيث المعالجة والتخوف على الشباب الذين لم تتضح لهم الصورة كاملة.

وأكد مفتى الجمهورية، أن الوسطية عنوان حقيقي لهذا الدين وتطبيقه بصورة صحيحة يراعي الثابت في الدين ويتمسك به ويقف عنده ولا يتركه ولا يتلاعب فيه تحت أي مبرر من المبررات مهما تغيرت الأزمان والأشخاص إلى أن تقوم الساعة في مصر أو أمريكا أو أي قطر من أقطار العالم.

وأضاف أن إجمالي الثابت من الشريعة التي تشمل القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القياس والمصالح والدلالات التي تعود إلى القرآن، يبلغ منطقة قليلة بمنطقة المتغير في الشريعة.

وتابع “ما ثبت قطعا وكانت دلالته قطعا وعبرت عنه المحكمة الدستورية بتفسير مبادئ الشريعة وهي مساحة لا تتغير وليس للسلطة التشريعية سوى التشريع في هذه المنطقة، وما بخلاف الثواب ومجالات حياة الإنسان يحكمها أحكام متغيرة تتغير بتطور الزمان والمكان”.

محمد عثمان الخشت الدكتور شوقي علام جامعه جامعة القاهرة Jobs Education

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