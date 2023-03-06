عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قدمنا لمتسابقي الموسم الماضي فرصا تجاوزت قيمتها النصف مليار جنيه والموسم الجديد مليء بالمفاجآت

لميس الحديدي تعلن عن فتح باب التقديم على مسابقة الفرصة للشركات الناشئة

الفرصة
الفرصة

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن فتح باب التقديم على الموسم الجديد من برنامج "الفرصة" أكبر مسابقة تلفزيونية لأصحاب الشركات الناشئة الstartups في مصر والوطن العربي والتي تذاع على قناة ON.

 

وقالت لميس الحديدي، إنه يمكن لأصحاب الشركات الناشئة التقديم على المسابقة من خلال الاستمارة الموجودة أعلى صفحة "الفرصة مع لميس الحديدي" على الفيسبوك، موضحة أن شروط التقديم أن يكون لدى المتسابق شركة فعلية أو على الأقل منتج تجريبي. 

الفرصة

وأوضحت لميس الحديدي، أن "الفرصة" ليست مسابقة أفكار، وأن الشرط الثاني هو أن تكون الشركة الناشئة قائمة على الابتكار وألا يتجاوز عمرها 3 سنوات وأن يكون مقرها الرئيسي في مصر. 

 

الشركات الناشئة الجديدة

وعن جديد هذا الموسم قالت لميس الحديدي، أن الفرصة سيطوف المحافظات بحثا عن الشركات الناشئة الجديدة، وأنه سيتم تصوير حلقات كاملة في الدلتا والصعيد وأن الفرصة هذا العام سيكون في ستوديو جديد ومنفصل عن ستوديو برنامجها كلمة أخيرة.

وكشفت لميس الحديدي، أن الفرصة تمكن من توفير فرص ضخمة لمتسابقي العام الماضي تجاوزت قيمتها النصف مليار جنيه من جوائز مالية وفرص احتضان وسفر واستثمار وشراكات وتعاقدات وأن فرصا جديدة في انتظار متسابقي الموسم الجديد.

أشارت لميس الحديدي ، إلى أن  الشركات التي شاركت في الفرصة وفي هنا الشباب من قبله والتي حققت نجاحا ضخما فيما بعد مثل سويفل وموني فيلوز وهوايا ومزارع وثندر وغيرهم الكثير ونوهت إلى أنها ستكشف عن مفاجآت جديدة خلال الأسابيع القادمة.

لينك استمارة التقديم على المسابقة اضغط هنا 

 

الفرصة لميس الحديدي شركات الناشئة مصر الوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

ترشيحاتنا

رد فعل غير متوقع من لاعبي ليفربول تجاه محمد صلاح بعد سباعية اليومايند

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

مبلغ خرافي.. تسريب جديد لعقد من لاعبي الزمالك

سوزوكي جيمني الرياضية بإصدار خاص .. صور

الدي جي كان عالي.. عريس يتوفى بشكل صادم في حفل زفافه

الاقتصاد الأمريكي أمام مشكلة كبيرة بسبب تصريحات بايدن والصين المستفيدة.. تفاصيل

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ