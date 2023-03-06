شاهد| بوستر مسلسل إكس لانس لـ محمد سعد

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل “اكس لانس” بطولة الفنان محمد سعد، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل تأليف ورشة بلال هورس، وانتاج ممدوح شاهين، وإخراج ابرام نشأت.

مسلسل اكس لانس

بدأ محمد سعد مشواره الفنى بدور صغير في مسلسل "ما زال النيل يجري"، ثم شارك في فيلم الطريق إلى إيلات (1993) وبعدها توالت الأعمال حتى شارك في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة (1996) وفيلم الجنتل (1996) وفيلم امرأة وخمس رجال (1997).

وحقق محمد سعد الملايين فى بداياته بعد ما شارك بشخصية "اللمبى" عام (2000) وبعدها وقف أمام النجم علاء ولى الدين فى فيلمه "الناظر" مع المخرج شريف عرفة بنفس الشخصية، و فيلم "55 إسعاف" (2001).

وقدم محمد سعد البطولة المطلقة في فيلمه الشهير "اللمبي" وتربع على عرش الإيرادات وقتها، حيث حقق أكثر من 22 مليون جنيه عام (2002) ليقدم بعدها فيلم "اللي بالي بالك"، وحقق أيضاً أعلى إيرادات عام (2003) وتخطى حاجز 18 مليون جنيه وفيلم عوكل (2004) محققا أعلى إيرادات ليتخطى 19 مليون جنية وفيلم "بوحة" الذى يتخطى حاجز 27 مليون جنيه عام (2005) ليتربع على عرش صدارة الإيرادات أربعة أعوام متتالية.

وتوالت نجاحات اللمبى ليقدم سلسلة من الأعمال الناجحة مثل فيلم "كتكوت" عام 2006، وفيلم "كركر" عام 2007، وفيلم "بوشكاش" عام 2008، وفيلم "اللمبي 8 جيجا" عام 2010، وفيلم "تتح" عام 2013، ومسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014، وفيلم "الكنز" عام 2017.

مسلسل محمد سعد رمضان 2023

وتعاقد الفنان محمد سعد على تقديم مسلسل جديد، بعنوان "الحاج إكس لانس"، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، بعدما غاب سعد عن الدراما منذ عام 2014، وكان آخر أعماله مسلسل "فيفا أطاطا".