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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سينضمون قريبا.. تصريحات عاجلة من روسيا بشأن انضمام إيران وبيلاروسيا لمنظمة شنجهاي

منظمة شنجهاي
منظمة شنجهاي

أعلن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لشؤون منظمة شانجهاي للتعاون، بختيير خاكيموف، اليوم الإثنين، أن روسيا والدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانجهاي للتعاون تدعم قرار بيلاروسيا لانضمامها إلى المنظمة، مضيفا أن القضية الرئيسية هنا هي التأكد من أن مثل هذا الإجراء يتوافق مع التشريعات الوطنية.‏

‏وقال خاكيموف، إن الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون متأكدة من أن عضوية إيران في المنظمة سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها خلال القمة المقبلة.‏

وتابع: ‏"بالإضافة إلى ذلك فإن عملية قبول بيلاروسيا جارية، كما تعلمون اتخذت مينسك قرارا سياسيا لتحقيق مرور سريع لهذه العملية، وروسيا مثل الدول الأخرى تدعم مينسك في هذا القرار".‏

‏وتعتبر منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وأعضاؤها هم: روسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان. 

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بينما تعمل أربع دول أخرى، أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا كمراقبين، وذلك بالإضافة إلى تمتع تسعة بلدان أخرى بوضع شريك الحوار وهم أذربيجان وأرمينيا ومصر وكمبوديا وقطر ونيبال والمملكة العربية السعودية وتركيا وسري لانكا.‏

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