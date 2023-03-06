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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد مدارس فوة ويعلن عقد لقاء جماهيري كل أسبوعين

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عقد لقاء جماهيري كل 15 يوماً، بحيث يكون يوم الأربعاء، من كل أسبوعين، بدءاً من الأربعاء المقبل، الموافق 8 مارس، وذلك لبحث شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، بالفندق التعليمي، بطريق صبري القاضي، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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علي جانب آخر، تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة سنديون الإعدادية، ومدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات التابعين لإدارة فوه التعليمية، متضمنة الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة.

وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل والحدائق، واستمع لعدد من المواهب من الطالبات، مثنيا على أدائهن، وتميزهن.

ووجه وكيل الوزارة، كلمة لطلاب المدرسة، قائلا: " إنه يحق لنا أن نفخر بوطننا الغالي مصر وأن نفاخر به ونترجم هذا الولاء والانتماء بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد وعيوع، مدير الإدارة، وسيد قفشين ، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

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