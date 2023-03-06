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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر .. احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان 2023

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تحتفي وزارة الأوقاف المصرية، من خلال مساجدها بذكرى ليلة النصف من شعبان 2023، وذلك من خلال الأمسيات الدينية التي جاء في مقدمتها احتفال الوزارة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة.

ذكرى ليلة النصف من شعبان

وجاء الاحتفال في حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية. 

ليلة النصف من شعبان

وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.

 وتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تفضله بإنابة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.

وتحتفل وزارة الأوقاف بهذه المناسبة وتلك الذكرى في جميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين 6/3/2023م عقب صلاة المغرب مباشرة.

 

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أدعية ليلة النصف من شعبان

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان التي تجعل لصاحبها غفران ذنوب عامٍ كامل ما نرصده في التقرير التالي، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان، "هذه ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا لغروب الشمس فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترحم فأرحمه، هل من مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر".

كما ورد عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال، قال رسول الله ﷺ " يطلع الله على الخلق فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن ".

ومع بداية ليلة النصف من شعبان التي كان يسميها عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بـ"ليلة البراءة" لكثرة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها، قوموا ليلها، صوموا نهارها، وتخل أيها المسلم عن تلك العوائق التي تحول بينك وبين الدخول في دائرة رحمة الله، والخروج عن دائرة سخطه سبحانه.

واعلموا أنها ليلة عظيمة تستقبلكم فأكثروا من الاستغفار فى هذه الليلة، ومن الصلاة على الحبيب المصطفى ﷺ، ومن قول لا إله إلا الله وهى حقيقة الكون الكبرى، أكثروا من هذا كما علمنا أهل الله الاستغفار من أجل أن نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، والصلاة على النبي ﷺ مقبولة من العاصي حتى من المنافق لتعلقها بالجناب الأجل ﷺ .

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