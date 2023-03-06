نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الرسمي الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الاثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٤ هجريًا بمسجد السيدة نفيسة.

وذلك بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود.محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ود.شوقى علام مفتى الديار المصرية، ود.محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ود عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من كبار علماء الدين والأجهزة التنفيذية .

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