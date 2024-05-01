إسرائيل تضع شقيقة إسماعيل هنية رهن الإقامة الجبرية

أفرجت المحكمة في بئر السبع، عن صباح هنية شقيقة القائد الأعلى لحركة حماس إسماعيل هنية ووضعتها رهن الإقامة الجبرية، بعد أن وجهت لها تهمة التحريض والانتماء إلى حركة إرهابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وُلدت صباح هنية، 57 عامًا، في غزة، وتم القبض عليها في أوائل أبريل ووجهت إليها لائحة الاتهام في 21 أبريل.

وتم إطلاق سراح هنية للإقامة الجبرية اليوم، حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها.

ويتضمن القرار تفاصيل للاعتبارات التي أدت إليه: "درسنا الظروف الشخصية، بما في ذلك حقيقة أنها مريضة بالسرطان وتحتاج للعلاجات الطبية التي من المحتمل أن لا تتمكن من الحصول عليها داخل سجن، وحقيقة أنها ستكون تحت المراقبة الدقيقة لأحد الكفلاء، وأنه ليس لديها سجل جنائي وتوجد أيضا موافقة على وضع ودائع ضخمة وهامة ستكون عاملا رادعا".