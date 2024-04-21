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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يتهم شقيقة إسماعيل هنية بالانضمام لجماعة إرهابية

صدى البلد

قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأحد.

الاتهام بالانتماء للتنظيم الإرهابي

وحسب وكالة “معًا” الفلسطينية، قدم جيش الاحتلال لائحة اتهام ضد صباح عبدالسلام هنية (57 عاماً) من بلدة تل السبع في النقب بتهمتي "الانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن صباح هنية في 9 أكتوبر، أرسلت الى شقيقها رسائل واتساب تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لحركة حماس ودعوات نصر.

ويوم أول أبريل، تم القبض على شقيقة زعيم حماس إسماعيل هنية للاشتباه في اتصالها بنشطاء من الحركة ودعم الأعمال الإرهابية.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت المرأة البالغة من العمر 57 عاما في غارة مشتركة مع الشاباك.

الاحتلال الاسرائيلي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إسماعيل هنية إسرائيل

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