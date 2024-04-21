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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسماعيل هنية: نحذر من اجتياح رفح وموقف واشنطن مخادع

صدى البلد

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكداً في الوقت ذاته على "جاهزية الحركة وبقية فصائل المقاومة على الأرض".

وأضاف هنية في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية التركية على هامش زيارته إلى أنقرة: "من الواضح جداً أن العدو الإسرائيلي لديه قرار بأن يستبيح كل نقطة وكل مكان، وكل مدينة في غزة، لا سيما أنه يتحدث عن رفح منذ شهور".

واعتبر أن الموقف الأمريكي من اجتياح رفح "مخادع"، مشيراً إلى أن حديث الأميركيين عن أنهم بحاجة لرؤية خطط إسرائيلية تجنب حدوث أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية "خداع".

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