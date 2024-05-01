الملك تشارلز يتحدث بصراحة عن معركته مع السرطان

تحدث الملك تشارلز بصراحة عن معركته مع مرض السرطان، معترفًا بأن أخبار تشخيص حالته جاءت بمثابة "صدمة".

وعاد الملك (75 عاما) إلى مهامه العامة الرسمية يوم الثلاثاء عندما زار هو وزوجته الملكة كاميلا مركزا لعلاج السرطان في لندن حيث التقى بأخصائيين طبيين.

خلال زيارة لمركز ماكميلان للسرطان بمستشفى الكلية الجامعية، تحدث الملك مع زملائه من مرضى السرطان الذين يخضعون حاليًا للعلاج الكيميائي.

"إنها دائمًا صدمة صغيرة، أليس كذلك، عندما يخبرونك؟" قال تشارلز، بحسب صحيفة التايمز اللندنية، إنه اكتشف تشخيص حالته في فبراير.

وسمع تشارلز وهو يقول لهم إنه يشعر بأنه "بحالة جيدة" و"ليس سيئًا للغاية" بينما يواصل تلقي العلاج في العيادات الخارجية.

كما سمع وهو يقول يوم الثلاثاء: “يجب أن أتلقى العلاج بعد ظهر اليوم أيضًا”. في حين أن تشارلز لم يكشف عن تفاصيل تشخيصه أو خطة علاجه، إلا أنه تحدث مع مرضى آخرين حول تجربتهم مع العلاج الكيميائي.

سأل الملك مريضًا ذكرًا عما إذا كان يستخدم قبعة باردة، وهي طريقة تساعد في الحفاظ على نمو الشعر طوال العملية.

سمع تشارلز وهو يقول إن طريقة الغطاء البارد يمكن أن "تساعد". كما صافح الممرضات في المنشأة، وقال لهن: "لا يمكننا حقًا العيش بدونكم".