هدية الرئيس لأهل المحافظة| حكاية أول مدينة مصرية تحمل اسم "السيسي".. تفاصيل

في مؤتمره الأول، دشن اتحاد القبائل العربية منذ دقائق قليلة أول مدينة مصرية تحمل اسم السيسي، وذلك على أرض سيناء الحبيبة بمشاركة شيوخ القبائل بالمحافظة إلى جانب إعلاميين وسياسيين ورياضيين ورموز مجتمعية لامعة.

موقع وخدمات مدينة السيسي

ويأتي تدشين مدينة السيسي على الأراضي السيناوية في إطار الحرص على نهضة المحافظة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لها.

وأكد اتحاد القبائل العربية أن مدينة السيسي بمثابة هدية جديدة من الرئيس لأبناء أرض الفيروز، حيث علق شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية الشيخ عيسى الخرافين على هذا الأمر.

وأشار إلى أنه ولأول مرة تشهد سيناء أعمال إنشاءات وتطوير كُللت حتى الآن بمدينة السيسي التي تم تدشينها اليوم وهو الأمر الذي أسعد قلوب الكثيرين من أبناء أرض الفيروز.

كما أشاد (الخرافين) بمكانة سيناء على مر التاريخ قائلًا إنها ذات مكانة خاصة تاريخيًا ودينيًا حيث أنها ذكرت في القرآن الكريم واحتضنت أنبياء الله ورسله، فضلًا عن أنها مقبرة الطامعين والغزاة.

وتمثل مدينة السيسي تعبيرا واضحا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بتنمية سيناء، وتضم المدينة التي تقع شمال سيناء منطقة للمحلات ومحطة للوقود وعددًا من المدارس التي تخلد ذكرى الشهداء. هذا إلى جانب مسجد ومحطة مطافئ.

اتحاد القبائل العربية

وأعلن رئيس اتحاد القبائل العربية، إبراهيم العرجاني، اليوم عن تأسيس اتحاد القبائل العربية للتعبير عن مسئوليتهم الاجتماعية والوطنية وإدراكًا منهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية على صعيد الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

كما أوضح (العرجاني) أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يؤكد على دور العائلات والقبائل التاريخي في دعم مؤسسات الدولة.

وأفاد (العرجاني) خلال المؤتمر الأول اليوم بأبرز أهداف اتحاد القبائل العربية التي تتضمن توحيد الصف ودمج القبائل والعائلات في إطار واحد من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة وتهدد أمنها واستقرارها في الوقت الحالي وخلال الأزمنة المختلفة.

كما أعلن النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرئيس الفخري لاتحاد القبائل العربية بإجماع آراء القبائل العربية وقياداتها، كما أفاد بأن المهندس إبراهيم العرجاني هو رئيس الاتحاد بناءً على اتفاق القبائل.