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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت زوجة ماجد المصري، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود مع توب مكشوف البطن باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز  .

وإليكم صور زوجة ماجد المصري 

ماجد ماجد المصري زوجة ماجد المصري رانيا ابو النصر صور زوجة ماجد المصري

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