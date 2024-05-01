استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

بعدما صدقت نبوءاته التي أعلن عنها قبل عدة أيام بشأن حدوث هزات أرضية وزلازل في العديد من الدول مثل اليابان وتايوان وإندونيسيا، أعلن عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، مجددَا عن أحدث توقعاته حول الكوارث الأرضية المتوقع حدوثها في المستقبل القريب.

إنذار لكوكب الأرض

خرج (هوغربيتس) على العالم عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) قائلًا أن الجميع شهدوا التقلبات الجوية المختلفة التي طرأت على كوكب الأرض خلال الأيام الماضية موضحًا أن هذه التغيرات يمكن أن تشير إلى اضطرابات زلزالية قادمة.

Check out @ssgeos for an approximation of potential regions. https://t.co/WCxb03b29J — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 1, 2024

دعا عالم الزلازل الهولندي بعد ذلك متابعيه إلى الدخول لحساب معهد أبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي الذي يترأسه وهو معهد SSGEOS للتعرف على توقعاته الجديدة بشأن الزلازل.

عبر حساب معهد SSGEOS على منصة إكس، أعلن العالم الهولندي عن المناطق المحتمل وقوع الزلازل بها وهي أمريكا الشمالية والجنوبية موضحًا أنها مناطق تقريبية.

رسالة قوية

كما نشر فرانك هوغربيتس تغريدة له عبر منصة إكس يوجه بها رسالة إلى العالم قائلًا أن الكثيرين يتجاهلون القوة الكهرومغناطيسية أو يقللون من شأنها، متسائلًا عن اعتقاد الأشخاص بتبادل المعلومات عبر الهاتف المحمول ومقدار الطاقة (الواط) اللازمة لنقل المعلومات على مسافة أكبر. ثم أكد أنه على الرغم من أنها غير مرئية، إلا أن الموجات الكهرومغناطيسية تخترق كل خلية حية.

Most people ignore or underestimate the electromagnetic force. For starters, how do you think information is exchanged when you use your cell phone? How much power (Watt) is needed to carry information over a larger distance? While invisible, EM-waves penetrate every living cell. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 1, 2024

وقد أعلن عالم الزلازل الهولندي في تغريدة له يوم الجمعة الماضية عن توقعاته بشأن تعرض تايوان ومحيطها لنشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين.

وبعد عدة ساعات فقط من تغريداته، تعرضت تايوان وإندونيسيا واليابان إلى زلازل تصدق نبوءات فرانك هوغربيتس. ولم تُعد هذه التوقعات الوحيدة التي تحققت من نبوءات عالم الزلازل الهولندي، ففي مطلع الشهر الجاري تنبأ أيضًا بحدوث زلزال كبير وبعد أيام قلية وقع زلزالًا في تايوان تسبب في تدمير المباني وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة عشرات المواطنين.

ويشير كافة العلماء إلى أن توقعات (هوغربيتس) غير علمية مؤكدين أنه لا توجد علاقة بين الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض وهو الأمر الذي يُعد على حد وصفهم "من رابع المستحيلات".