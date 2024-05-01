عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

استعدوا| عالم الزلازل
استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول

بعدما صدقت نبوءاته التي أعلن عنها قبل عدة أيام بشأن حدوث هزات أرضية وزلازل في العديد من الدول مثل اليابان وتايوان وإندونيسيا، أعلن عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، مجددَا عن أحدث توقعاته حول الكوارث الأرضية المتوقع حدوثها في المستقبل القريب.

إنذار لكوكب الأرض

خرج (هوغربيتس) على العالم عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) قائلًا أن الجميع شهدوا التقلبات الجوية المختلفة التي طرأت على كوكب الأرض خلال الأيام الماضية موضحًا أن هذه التغيرات يمكن أن تشير إلى اضطرابات زلزالية قادمة.

دعا عالم الزلازل الهولندي بعد ذلك متابعيه إلى الدخول لحساب معهد أبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي الذي يترأسه وهو معهد SSGEOS للتعرف على توقعاته الجديدة بشأن الزلازل.

عبر حساب معهد SSGEOS على منصة إكس، أعلن العالم الهولندي عن المناطق المحتمل وقوع الزلازل بها وهي أمريكا الشمالية والجنوبية موضحًا أنها مناطق تقريبية.

رسالة قوية

كما نشر فرانك هوغربيتس تغريدة له عبر منصة إكس يوجه بها رسالة إلى العالم قائلًا أن الكثيرين يتجاهلون القوة الكهرومغناطيسية أو يقللون من شأنها، متسائلًا عن اعتقاد الأشخاص بتبادل المعلومات عبر الهاتف المحمول ومقدار الطاقة (الواط) اللازمة لنقل المعلومات على مسافة أكبر. ثم أكد أنه على الرغم من أنها غير مرئية، إلا أن الموجات الكهرومغناطيسية تخترق كل خلية حية.

وقد أعلن عالم الزلازل الهولندي في تغريدة له يوم الجمعة الماضية عن توقعاته بشأن تعرض تايوان ومحيطها لنشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين.

وبعد عدة ساعات فقط من تغريداته، تعرضت تايوان وإندونيسيا واليابان إلى زلازل تصدق نبوءات فرانك هوغربيتس. ولم تُعد هذه التوقعات الوحيدة التي تحققت من نبوءات عالم الزلازل الهولندي، ففي مطلع الشهر الجاري تنبأ أيضًا بحدوث زلزال كبير وبعد أيام قلية وقع زلزالًا في تايوان تسبب في تدمير المباني وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة عشرات المواطنين.

ويشير كافة العلماء إلى أن توقعات (هوغربيتس) غير علمية مؤكدين أنه لا توجد علاقة بين الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض وهو الأمر الذي يُعد على حد وصفهم "من رابع المستحيلات".

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هوغربيتس الزلازل هزات أرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

موضوعات متعلقة

بعد اعتراف الشركة بآثاره القاتلة.. ما مصير من تلقوا لقاح أسترازينيكا| الصحة والمصل واللقاح تعلقان

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

مسلسل الحشاشين يثير ضجة في إيران.. ماذا قالوا عنه؟

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

كيف يفيد مركز البيانات والحوسبة السحابية المواطن.. مسئول بالشبكة الوطنية للسلامة يكشف لـ"صدى البلد"

ترشيحاتنا

تضرر قلعة هاري بوتر إثر هجوم روسي على أوكرانيا| فيديو

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ