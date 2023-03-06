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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالحجاب والعباية.. رانيا فريد شوقى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقى جمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت رانيا فريد شوقى بالحجاب الابيض وعباية وتخلت عن وضع المكياج واكتفت ببشرتها الطبيعة.

 أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى،أن مشاركتها فى مسلسل "المداح 3"، يعتبر تحديا خصوصا بعد انضمامها له وهو قد حقق نجاحا فى جزأيه الأول والثاني.

وأوضحت “شوقى” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سي مصر"، أنها لا تركز فى آراء الجمهور قبل عرض المسلسل.

وتابعت رانيا فريد شوقى: صورة المسلسل لا تعبر عنه لابد أن يشاهده الجمهور أولا.

اخبار رانيا فريد شوقى الفنانة رانيا فريد شوقي النجمة رانيا فريد شوقي

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