عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النسخة الثانية من كأس "البيت الروسي لكرة القدم" بأزهر الإسكندرية

كأس البيت الروسي
كأس "البيت الروسي لكرة القدم" بأزهر الإسكندرية

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة في الإسكندرية النسخة الثانية من كأس "البيت الروسي" لكرة القدم لطلاب المدارس على ملعب مجمع المدارس الأزهرية بسموحة.

وقال مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك، إن الفعالية أقيمت تحت رعاية القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية في إطار الإحتفال بمناسبة مرور 80 عام علي العلاقات الدبلوماسية بين روسيا و مصر.

محافظة الإسكندرية يشهد احتفالية النصف من شعبان بأبوالعباس

غلق 13 منشأة.. محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات بمختلف الأحياء

وأضاف، اليوم الإثنين، أن البطولة شارك بها 5 فرق من مدارس الإسكندرية و فريق المدرسة الروسية بالقاهرة التابعة للسفارة الروسية ضمت "المدرسة الروسية بالقاهرة، مدرسة سان مارك، مدرسة الفيوتشر، مدرسة سان جبرائيل، مدرسة أبو العزايم الأزهرية، مدرسة براعم طيبة الأزهري.

جاء ذلك حضور "بافيل كيديسوك" مدير البيت الروسي بالإسكندرية وعدد من موظفي السفارة والقنصلية الروسية، والشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعدد من قيادات الأزهر بالإسكندرية.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية طلاب المدارس المركز الروسي القنصلية الروسية العلاقات الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

فضيحة في إسرائيل.. تفاصيل أزمة نتنياهو وطيران “إل عال” بشأن رحلة إيطاليا

وزير الكهرباء لصدى البلد: حوافز لصناعة معدات الهيدروجين الأخضر محليا

غلق مطعم سوري شهير في حلوان لمخالفته الشروط الصحية

بالدموع..أم تفاجأ ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

تصريح كارثي جديد..بايدن: خضعت لعملية جراحية لمعرفة ما إذا كان لدي مخ|فيديو

10 الاف مشجع في مباراة الزمالك والترجي بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تطورت إطلالات نبيلة عبيد خلال العشرين عاما الماضية.. شاهد

أصعب جريمة.. محاكمة جدة أنهت حياة حفيدها قبل عام في بريطانيا

ظهور مفاجئ لـ نور ابنة أحمد الزاهر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بالحجاب والعباية.. رانيا فريد شوقى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة

فيديو

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

الزلازل مستمرة .. 4 هزات أرضية تضرب تركيا من جديد|شاهد

البانيه رخص 30 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن |شاهد

قبل 8 قرون.. كنز يثبت سيطرة المسلمين على ألمانيا/ ما قصته.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ