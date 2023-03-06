النسخة الثانية من كأس "البيت الروسي لكرة القدم" بأزهر الإسكندرية

نظم المركز الروسي للعلوم والثقافة في الإسكندرية النسخة الثانية من كأس "البيت الروسي" لكرة القدم لطلاب المدارس على ملعب مجمع المدارس الأزهرية بسموحة.

وقال مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك، إن الفعالية أقيمت تحت رعاية القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية في إطار الإحتفال بمناسبة مرور 80 عام علي العلاقات الدبلوماسية بين روسيا و مصر.

وأضاف، اليوم الإثنين، أن البطولة شارك بها 5 فرق من مدارس الإسكندرية و فريق المدرسة الروسية بالقاهرة التابعة للسفارة الروسية ضمت "المدرسة الروسية بالقاهرة، مدرسة سان مارك، مدرسة الفيوتشر، مدرسة سان جبرائيل، مدرسة أبو العزايم الأزهرية، مدرسة براعم طيبة الأزهري.

جاء ذلك حضور "بافيل كيديسوك" مدير البيت الروسي بالإسكندرية وعدد من موظفي السفارة والقنصلية الروسية، والشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعدد من قيادات الأزهر بالإسكندرية.