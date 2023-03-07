العامة للاستثمار: وزير المالية بيعمل شغل كبير جدا لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إن وزير المالية محمد معيط يعمل جاهداً لاعادة هيكلة المنظومة الضريبية، قائلاً : وزير المالية بيعمل شغل كبير جدا في إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.



وأوضح حسام هيبة في لقاء ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أنه تم تحديد كل الأراضي الصناعية وتحديد أسعارها، ولن نغير أسعارها.



وصرح رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "بدءا من أبريل ومايو هنسمع أخبار عن طرح الشركات في البورصة.. رئيس الوزراء سيعلن الجدول الزمني المحدد لطرح 32 شركة".ولفت، إلى أن بنوك الاستثمار هي التي تروج لصفقات الـ32 شركة.وأشار، إلى أن وزير النقل وضع خطة تضع مصر في مكانة متقدمة في مجال اللوجيستيات.



وأكد حسام هيبة، أن دخول دولار في البلد سيؤدي لاستقرار في سعر الصرف.و وكشف أن المستثمرين في لقائتهم معه في ظل الحملات الترويجية لايخشون من تذبذب سعر الصرف لان البنك المركزي إتبع سياسات صرف مرنة وهذا طبيعي لكن المستثمر يرغب في الاطمئنان على مستويات التذبذب وكان ردنا عليهم أن البنك المركزي يتخذ مايكفي من الاجراءات لضبط معدلات التذبذب في سعر الصرف قائلاً : " المستثمر عاوز يطئمن على إستقرار معدلات التذبذب وهو إختصا ص أصيل للبنك المركزي "

وحول مسألة خروج الارباح التي تحدث عنها بعض المستثمرين قال حسام هيبة، أن : لايوجد قانون ولا إجراء يمنع خروج الارباح وكانت الارباح بتخرج لحد مشكلة التدفقات الدولارية لكن مش عندنا دولار ومش بنخرجه ".



وأكد أنه بتخطي مرحلة عنق الزجاجه ستنتهي هذه المشكلة قائلاً : أتوقع الانتهاء من مشكلة التدفقات الدولارية خلال الاشهر القادمة وأنا أثق أن الاجراءات الحالية سوف تحل الازمة.