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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ7 قذائف يستخدمها الناتو.. قوات كييف تقصف منطقتين في دونيتسك

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية

صرح المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه سبع قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
 

وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على المحاور التالية، في الساعة 23.45 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".

وأضاف، "في الساعة 23.50 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم".

ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

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