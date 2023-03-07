عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة التبرع بالدم: حصلنا على "1256 كيس" خلال 12 ساعة

المنظمين لحملة التبرع
المنظمين لحملة التبرع بالدم

كشف مدحت عبد المجيد، أحد المنظمين لحملة التبرع بالدم، كيف تم الحصول على 1256 كيس دم خلال 12 ساعة، قائلا: إنهم لم يكونوا متوقعين أن يصلوا إلى هذا الرقم، حيث إنه كان حلمهم الوصول إلى ألف كيس دم فقط.

وأضاف أحد المنظمين لحملة التبرع بالدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنهم قاموا منذ فترة للدعاية عن طريق الإنترنت لحملة التبرع بالدم، إلى جانب الحملات فى الشوارع والتواصل مع الجمعيات الخيرية.

حملة التبرع بالدم: تجاوزنا الـ100 متطوع

وتابع أحد المنظمين لحملة التبرع بالدم: "كل شخص قام ب التبرع بالدم تحدث عن تجربته معنا وشكروا حملاتنا السابقة.. وتجاوزنا ال100 متطوع حتي الأن".

 

حملة التبرع بالدم التبرع بالدم مدحت عبد المجيد كيس دم الجمعيات الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الفرحة فرحتين.. فتاة تحتفل بـ تخرجها وطلاقها في يوم واحد|فيديو

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 جنيها في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

ناسا تتحدى وترصد جائزة عيون النسر.. إذا حددت مكان الأهرامات على الخريطة

ترشيحاتنا

الحكومة تستجيب لـ21 ألف شكوى بشأن التموين والصحة والخدمات الأمنية

تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد تفعيل التوقيت الصيفي| التعليم تنفي

طارق الرفاعي: تلقينا 8500 شكوى في مجال الحماية الاجتماعية خلال شهر

منها التموين والإسكان.. المنظومة الحكومية تكشف عن أبرز القطاعات التي اشتكى منها المواطنين

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الجديد من مجلته الدولية للسياسات العامة في مصر

منتصف شعبان .. الليلة القمر الدودي ينير سماء مصر ولمعانه 100%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 سنوات زواجا.. رجل يرى دفع فاتورة ولادة زوجته «رفاهية»

لن تصدق.. أقصر مدة حمل في العالم يدخل موسوعة جينيس| شاهد

بعد خلعها الحجاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة بدون «طرحة»

عمرها 64 سنة وتكلفت 160 جنيها.. قصة أغنية «أهو جه يا ولاد»

فيديو

سعد لمجرد السبب.. الجمهور يهاجم إليسا بسبب تصرف على المسرح I فيديو

الكنج صانع التاريخ.. أرقام حطمها محمد صلاح| تعرف عليها «فيديو جراف»

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ