حملة التبرع بالدم: حصلنا على "1256 كيس" خلال 12 ساعة

كشف مدحت عبد المجيد، أحد المنظمين لحملة التبرع بالدم، كيف تم الحصول على 1256 كيس دم خلال 12 ساعة، قائلا: إنهم لم يكونوا متوقعين أن يصلوا إلى هذا الرقم، حيث إنه كان حلمهم الوصول إلى ألف كيس دم فقط.

وأضاف أحد المنظمين لحملة التبرع بالدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنهم قاموا منذ فترة للدعاية عن طريق الإنترنت لحملة التبرع بالدم، إلى جانب الحملات فى الشوارع والتواصل مع الجمعيات الخيرية.

حملة التبرع بالدم: تجاوزنا الـ100 متطوع

وتابع أحد المنظمين لحملة التبرع بالدم: "كل شخص قام ب التبرع بالدم تحدث عن تجربته معنا وشكروا حملاتنا السابقة.. وتجاوزنا ال100 متطوع حتي الأن".



