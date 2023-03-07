مباحثات عراقية لبحث آخر تطورات الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، ضرورة إيجاد حلول للملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إياد علاوي التقى في أربيل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، وجرى خلال اللقاء الحديث عن عدد من المواضيع التي تخص الشأن المحلي ومناقشة تطورات الأوضاع خصوصًا في الجانب السياسي، حيث تم الاتفاق على أهمية تنسيق وتوحيد المواقف وإيجاد حلول للملفات العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوارات والتفاهم.

وأضاف أنه "تم خلال اللقاء الاتفاق على دعم محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ برنامجها الوزاري بما يحقق تطلعات أبناء الشعب العراقي الكريم".