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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي اكتسبتينها طوال الشتاء  إليك أسرع رجيم متوازن يمكنه مساعدتك على التخلص من دهون البطن التى اكتسبتيها   إليك خطة الرجيم لمدة  7 أيام يقدمها موقع برايت سايد .
 

وجبة الإفطار 

 

كوب من شاي بحليب خالي الدسم +بيضة مسلوقة + 3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن

وجبة الغداء
 

 

اليوم الأول 


2 قطعة من فيليه الدجاج + 4 ملاعق أرز + طبق سلطة خضراء +

اليوم الثانى 

  شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية 

اليوم الثالث


 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية  أو فيليه سمك مشوي

اليوم الرابع 

2 شريحة فيليه مشوي +طبق سلطة خضراء  

اليوم الخامس 

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز + قطعة بانيه مشوى

اليوم السادس

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم
 

سناك 

ثمرة فاكهة 
 

+قطعة حلويات 

وجبة العشاء أختار من الآتى
 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن قريش
أو

.طبق شوفان بلبن خالي الدسم أو كوب زبادي خالي الدسم 

 

رجيم سريع الكيلوجرامات الزائدة أسرع رجيم

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