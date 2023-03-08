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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

«مياه الشرب» بدمياط تحصل على شهادة تجديد اعتماد نظام إمداد محطة السلام

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط

تسلم العميد المهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، شهادة تجديد اعتماد نظام إمداد محطة مياه السلام والتي تعد من أولى المحطات التي يتم اعتمادها- على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط- من اللجنة العليا للمياه، كإصدار أول، وتجديد اعتماد الإصدار الثاني لسلامة ومأمونية المياه.

وقال المهندس خالد جمال، إن شهادة مأمونية المياه، تعد من أعلى الاعتمادات التي تُمنح في مجال المياه والصرف؛ نظرا لاعتمادها من 3 جهات مختلفة (وزارة الصحة- الجهاز التنظيمي- الشركة القابضة)، وتأتي اتساقا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، بمجال سلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك، في حضور المختصين بالشركة برئاسة الدكتورة إيمان العزبي، رئيس قطاع المعامل والجودة.

وقام بتسليم الشهادة، وفد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإدارة سلامة ومأمونية المياه، تكون من «الدكتور محمد السيد طمان- الدكتور علاء سالم- الدكتور مصطفى خلف.

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