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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرقابة الصحية والمراكز الطبية المتخصصة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

عقد اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعا موسعا بممثلي الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، لبحث أوجه التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، وخطة تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة للأمانة المراكز الطبية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية استعدادا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا.

وخلال كلمته، أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية تحديد الأولويات والجدول الزمني للخطوات المقبلة من الجانبين مع مراعاة خصوصية كل منشأة، والخطة الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والاحتياجات الاستراتيجية لخدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به مستشفيات الأمانة التي تحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، مؤكدا على استعداد الهيئة لتذليل كافة العقبات الخاصة بالتسجيل والاعتماد.

من جانبها، أكدت د . مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى ايمانها بالدور للهيئة في إحداث نقلة حقيقية في مجال الجودة بمنظومة الصحة المصرية.

واستعرض الاجتماع خطة اداره الجودة بالأمانة في رفع كفاءة المستشفيات و المراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وعددها ٨١ مستشفى/مركز و ٢٨ بنك دم اقليمي ، موزعين علي ٢٣ محافظة، وما تم تدريب مشترك على تطبيق معايير GAHAR والتطابق مع متطلبات السلامة الوطنية، كما ناقش الجانبان الخطة المقترحة لتسجيل المستشفيات التابعة للأمانة خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على وضع مراكز الأورام على رأس الأولويات لتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

شارك بالاجتماع د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وضم وفد أمانة المراكز الطبية المتخصصة: د.بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، د. رانيا منير، مدير المكتب الفني لرئيس الأمانة، د.داليا عبد الحميد مدير الجودة.

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