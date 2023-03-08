حفل فني لفرقة أورينتال مود على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا تحييه لأول مرة فاطمة زيدان وفرقة أورينتال مود على مسرح أوبرا دمنهور في الثامنة مساء بعد غد الجمعة.

تقدم الفرقة باقة من أجمل الأغاني العربية المتنوعة هي: (سلام عليكم - يا كامل - فكر - الحياة - يونيو في ألبانيا - الصوفي - درب سالينا - سيم سالا - بتسأل ليه عليا - مصر - دموع عينيا - غربة - أهواك - حاول - ديما - بيك بحلم - كلثوميات (دارت الأيام - ألف ليلة وليلة - زى العسل).

وذلك استكمالا للدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.