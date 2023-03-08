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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة مسئول بإدارة الرحمانية التعليمية للتحقيق

حملات مرورية على
حملات مرورية على المدارس بالبحيرة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة مدير تنسيق الإداريين بإدارة الرحمانية التعليمية للشئون القانونية والتحقيقمعه لعدم التزامه بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

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كما قرر استبعاد مدير إحدى المدارس بالإدارة، وإثابة ثلاثة مديرين آخرين، ومنحهم شهادات تقدير لجهودهم البارزة في تطوير والارتقاءبمدارسهم. 

جاء ذلك خلال رحلة فريق عمل الأوتوبيس الطائر اليوم، بقيادة وكيل الوزارة لمتابعة الانضباط الإداري وانتظام العملية التعليمية بإدارةالرحمانية التعليمية، والتي تأتي في إطار جولات فريق عمل الأوتوبيس المفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بنطاق المحافظة،لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفني والمعنوي، وتذليل العقبات التي قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية.

ووصل فريق عمل الأتوبيس الذي ضم الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام بالمديرية، وأعضاء من المتابعة وتقويم الآداء والتوجيه الماليوالإداري ومديري مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والرسمية لغات بالمركزية، محطته السادسة اليوم إدارة الرحمانية التعليمية،لمتابعة الانضباط الإدارى بالإدارة ومتابعة مدارسها والوقوف على مدى التزام طلابها  وانضباطهم ورصد السلبيات التى تواجه سير العمل وعلاجها وتقويمها ومتابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى وآليات العمل والإجراءات المنظمة له وإجراءات جذب الطلاب لتلك  المجموعات التىتقدم خدمات تعليمية متميزة بقاعات مناسبة.

وتفقد فريق عمل الأوتوبيس خلال جولته اليوم بإدارة الرحمانية التعليمية، مدارس المجد الابتدائية المشتركة، الشهيد محمد حامد عاشورالابتدائية، السلام الابتدائية، الشهيد مسعد عبدالحميد الحلبي الرسمية لغات، سمخراط الابتدائية القديمة، الشهيد أحمد إبراهيم زويلالإعدادية بنات، الشهيد محمد عبده الحماصي الإعدادية المشتركة، الشهيد محمود محمد ابو الفتوح ندا الثانوية المشتركة.

وتابعوا انتظام الطلاب بالمدارس وإجراءات الأمن والسلامة ونظافة الفصول الدراسية ودورات المياه وتوافر المطهرات بها، وتنفيذ الإجراءاتالوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وقاموا برصد عدد من الملاحظات تم تسجيلها أسفرت عن تكريم مديرمدرسة سمخراط الإبتدائية القديمة، ومدير مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور الإبتدائية وهيئة التدريس ومعلم التربية الرياضية بها، وتكريممدير مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم زويل الإعدادية بنات لظهور تلك المدارس بالشكل اللائق والمشرف وتفعيل حصص المشاهدة ومجموعاتالدعم المدرسى والأنشطة التربوية بهما وذلك بالتوازي مع إحالة مدير مدرسة الشهيد مسعد عبدالحميد الحلبى الرسمية لغات بالإدارةللتحقيق لتقاعسة وعدم التزامه.

كما تفقد العمل بأقسام إدارات الشؤون الإدارية وشؤون الطلبة والشؤون القانونية والموارد البشرية، وعقد اجتماعا موسعا داخل الإدارة  بحضور أحمد شوقي خليل مدير الإدارة، وعدد من القيادات التعليمية ومديري المراحل ومسئولي الأمن، تم خلاله مناقشة أهم السلبيات التي رصدها فريق عمل الأوتوبيس خلال جولتهم على المدارس، كما تمت مناقشة آليات وضوابط العمل بمجموعات الدعم المدرسي.

البحيرة وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة وكيل وزارة التربية والتعليم المنظومة التعليمية الانضباط الإداري انتظام العملية التعليمية للشئون القانونية انتظام الطلاب

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