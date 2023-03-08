زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة أعمال زراعة الاشجار المثمرة ، حيث يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والحدائق العامة والمدارس والميادين.

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي بمتابعة زراعة الأشجار المثمرة بقريتي الكوم الأخضر وابو الشقاف والبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

كما تابعت محافظو البحيرة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينه بدر لتنفيذ المبادرة، حيث تم زراعة أشجار الزيتون علي طريق ام صابر - عمر شاهين بوحدة ام صابر بنطاق المركز

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتدعيم الحدائق العامة ومداخل المدينة بمجموعة من أشجار الزينة المتنوعة.

وفى مركز ومدينة كوم حماده تابع رؤساء ومسؤولي البيئة زراعة الأشجار المثمرة بمداخل القري وبالمقابر وضفاف الترع.

يأتى ذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى حيث تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة وتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة وجارى زراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وجاء ذلك على النحو التالى ( 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت).

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

كما يأتي استمراراً لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.