عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن المبادرة الرئاسية

زراعه 300 ألف شجرة
زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة أعمال زراعة الاشجار  المثمرة ، حيث يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والحدائق العامة والمدارس والميادين.

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"
زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"
زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"
زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون شجرة"

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي  بمتابعة زراعة الأشجار المثمرة بقريتي الكوم الأخضر وابو الشقاف والبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

txt

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

txt

غلق 6 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص بالبحيرة

كما تابعت محافظو البحيرة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينه بدر لتنفيذ المبادرة، حيث تم زراعة أشجار الزيتون علي طريق ام صابر - عمر شاهين بوحدة ام صابر بنطاق المركز

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتدعيم الحدائق العامة ومداخل المدينة بمجموعة من أشجار الزينة المتنوعة.

وفى مركز ومدينة كوم حماده تابع رؤساء ومسؤولي البيئة زراعة الأشجار المثمرة بمداخل القري وبالمقابر وضفاف الترع.

يأتى ذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى حيث تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة وتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة وجارى زراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وجاء ذلك على النحو التالى ( 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت).

 وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

كما يأتي استمراراً لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة زراعة الأشجار زراعة الاشجار المثمرة 100 مليون شجرة مليون شجرة نشر الوعي البيئي الأشجار المثمرة أعمال التشجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

مفيش رسوم.. خبير يكشف الفرق بين الكريدت والديبت في الـ ATM

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

صراخ هستيري.. شاهد لحظة وقوع زلزال توقعه العالم الهولندي بالفلبين| فيديو

ترشيحاتنا

عملت خدي مداس.. صاحب تمثال مجدي يعقوب يفتح النار على صندوق التنمية الثقافية

بيان عاجل من ألمانيا بشأن السفينه المستخدمة في تفجير نورد ستريم

السيسي يستقبل وزير دفاع أمريكا.. ويؤكد حرصه على تدعيم الشراكة الاستراتيجية

سائق قطار قليوب خلال التحقيقات: معرفتش اتحكم في القيادة ونسيت مكان التهدئة

بسبب هذه البطاريات.. شاهد لحظة انفجار منزل في بريطانيا

حول الزلزال المرتقب|العالم الهولندي يدخل في صدام مع أحد مهندسي وكالة ناسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

بـ«جيب أخضر».. درة تخطف الأنظار بلوك ناعم احتفالا باليوم العالمي للمرأة

عن 128 عاما.. وفاة الأفريقية جوانا مازيبوكو أكبر معمرة في العالم

أطفال أورام قنا تتفاعل مع عروض مسرح الجنوب.. صور

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ