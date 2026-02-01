اليوم..ختام منافسات كأس العالم لسيف المبارزة بالقاهرة

انطلقت اليوم منافسات الفرق للناشئين والناشئات تحت 20 سنة في اليوم الأخير لبطولة كأس العالم لسيف المبارزة، المقامة في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 يناير وحتى الأول من فبراير.

وتستهل مصر مشوارها في منافسات فرق الناشئات تحت 20 سنة بمواجهة منتخب إيطاليا في تمام العاشرة صباحًا، ضمن مباريات دور ثمن النهائي.

وفي التوقيت نفسه، يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة منافسات دور ثمن النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة إسبانيا وأوزبكستان.

ويمثل منتخب مصر للناشئين كل من يوسف شامل، إسلام أسامة، فؤاد غريب، ويوسف عيسى.

ويمثل منتخب مصر للناشئات كل من فرح محفوظ، سلمى الشيخ، فريدة خليل، ولولوة سليمان.

يُذكر أن مصر كانت قد فازت بالميدالية البرونزية أمس في منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة، عن طريق اللاعب يوسف شامل عقب وصوله لنصف النهائي بعد مشوار طويل ومتميز قبل الخسارة أمام الأمريكي جيمس سيينيويد بنتيجة 9-15.