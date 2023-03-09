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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : أرباح مثمرة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يميل إلى أن يكون مطلوبًا بشدة في العمل لإنجاز بعض المهام الدقيقة، حيث يمكن الوثوق بهم لفعل كل شيء وبجدارة.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023: ترقية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023

 تقول توقعات الأبراج اليومية إن قضاء الوقت مع عائلتك قد يكون تجربة علاجية لك اليوم، قد تحصل على تجربة الاستقرار المالي اليوم، يجب أن تكون العناية بصحتك أولوية قصوى اليوم، حاول أن تغمر شريكك بالحب والعاطفة ، فقد يتطلب الأمر نفس الشيء، قد تكون خطط سفرك مثالية وقد لا تواجه أي عوائق، يوصى ببيع العقار لأنه قد يحقق أرباحًا مثمرة.

توقعات برج القوس في العمل

يكون لدى مديرك بعض الأخبار لك اليوم، قد يساعدك أداء العمل الجماعي مع زملائك في العمل على تحقيق أهدافك المهنية اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

تواجه ضغوطًا في لياقتك اليوم، يمكن حل هذا بسهولة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية الكافية، والحصول على قسط كبير من الراحة  وتناول نظام غذائي سليم.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

قد تواجه مشكلة في حياتك الرومانسية اليوم، تجنب الحديث عن الآراء والآراء المتعارضة مع شريكك، لأن ذلك قد لا يؤدي إلى شيء جيد.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تشعر برغبة في قضاء الوقت مع أطفالك اليوم، لذا حاول منحهم المودة وإظهار الرعاية لهم. 

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