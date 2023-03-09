أسعار صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9-3-2023

أسعار صرف الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس الموافق 9- 3-2023.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.91 جنيه للبيع، و30.81 جنيه للشراء.



سعر اليورو

سعر اليورو 32.47 جنيه للبيع، و32.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.49 جنيه للبيع، و36.62 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.24 جنيه للبيع، و100.59 جنيه للشراء.