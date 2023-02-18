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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار بـ 30.50 جنيه.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 18 فبراير

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم السبت

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 18- 2-2023.

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.60 جنيه للبيع، و30.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو 

سعر اليورو 32.72 جنيه للبيع، و32.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 36.83 جنيه للبيع، و36.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.16 جنيهات للبيع، و8.13 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 99.94 جنيه للبيع، و99.59 جنيه للشراء.
 

الدولار العملات الدولار اليوم سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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