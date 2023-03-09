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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم: «ابني خد الرتبة الأعلى عند ربنا»

صدى البلد

تحدثت زوجة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، عن يوم استشهاده، قائلة إن صديقه قال إنه استيقظ ضاحكا ووجه مملوء بالنور، فسأله صديقه «هل أنت سعيد بالإجازة؟»، فأجابه ضاحكا: «لا خلاص مش هنزل إجازة».

وأضاف أحد زملاء الشهيد أمير، أنّه كان في مهمة معه للقبض على أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في منطقة جبل المغارة، وبعد البحث والتفتيش والقبض على عنصر تكفيري شديد الخطورة، لاحظت أنّ هناك فردا يحاول التعامل علينا، لكننا تعاملنا عليه، متابعا: «أمير اتأخر ولما روحت أشوفه فين، لقيته واخد ساتر وماسك سلاحه ورافع إصبع الشهادة».

وفي نفس الصدد، تابعت والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم خلال عرض الفيلم التسجيلي «رموز خالدة» عن تضحيات الشهداء، والذي بثته، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «يوم 1 في شهر 7 تم ترقيته إلى رتبة رائد، واستشهد يوم 2-7 لذلك حصل على الرتبة الأعلى، ولكنه حصل على الرتبة الأعلى عن المولى عزّ وجل».

 

أمير إبراهيم عوض الشهيد أمير العناصر الإرهابية

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