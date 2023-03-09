تضامن الشيوخ: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطن

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ "يوم الشهيدط والذي يوافق الـ 9 من مارس من كل عام، يعكس حرص وتقدير جميع المصريين حكومة وشعبا لما بذله أبناء الوطن من تضحيات غالية، رسخت المعني الحقيقي للفداء والانتماء وحب الوطن .

وقالت «إسحق» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القصص والعبر الموجودة في قصص شهدائنا والتي ذكرتها أسرهم أثناء حفل التكريم اليوم، جعلتنا نستلهم منهم العزيمة والإرادة، والمضي قدما في دعم قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا العظيمة، موضحة أن هذه التضحيات أيضا أكدت ترابط المصريين مسلمين ومسيحين في مواجهة الازمات والصعاب على مر التاريخ .

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن ما نعيشه اليوم من أمن وأمان واستقرار هو نتيجة وامتداد طبيعي لتلك التضحيات، التي قدمت من أجل استعادة الوطن على مر العصور، خاصة السنوات الأخيرة التي عانت فيها مصر من يد الإرهاب الأسود، ولكن اوراح شهدائنا ودمائهم الذكية نجحت في اقتلاعه من جذوره.

وقالت: أن التاسع من مارس عام 1969 يمثل زكري غالية على قلوب المصريين جميعا، حيث استشهد فيه الفريق أول عبدالمنعم رياض، ولفظ أنفاسه الأخيرة شهيدا متأثرا بجراحه على الجبهة مع العدو في حرب الاستنزاف، ضاربا أروع الأمثال في التضحية والفداء من أجل حماية الوطن .