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برلمان

برلمانية: بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة ستظل عالقة في أذهان كل المصريين

رغدة نجاتي، عضو لجنة
رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

وجهت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التحية لأبطال القوات المسلحة على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم في مواجهة الإرهاب.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها اليوم بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، قائلة: بطولات و تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل عالقة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ.

 

وتابعت رغدة نجاتي: إذا كنا نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا وهي يوم الشهيد، والبطولات التي شهدتها مصر في مواجهة الاحتلال، فعلينا أيضا أن نتذكر شهداء وأبطال القوات المسلحة الذي ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب الداخلي.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه بفضل جهود  وتضحيات القوات المسلحة استطاعت مصر أن تقتلع جذور الإرهاب، وتبدأ مرحلة جديدة في كل ربوع مصر من التنمية والبناء في كافة قطاعات الدولة.

 

وأشارت رغدة نجاتي، إلى الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في المشروعات القومية العملاقة التي نالت تقدير كل دول العالم، وسيعود نفعها على كافة المواطنين.

 

وأكدت أن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب وضع سيناء على خريطة التنمية، بعد أن عانت لسنوات وسنوات من التهميش بسبب وجود العناصر المتطرفة، مشيرة إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح، استطاعت مصر أن تبدأ مرحلة جديدة في أرض الفيروز.

 

وأشادت عضو مجلس النواب، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، والتي أكد خلالها أن القضاء على الإرهاب حلم تحقق بفضل الله وتضحيات الشهداء من الأبطال.

 

كما أشادت برسالة الرئيس لأمهات شهداء مثلث القيادة، وإعلانه تنظيم احتفال في سيناء الحبيبة، في ظل ما تشهده من تنمية غير مسبوقة.

 

وشددت رغدة نجاتي، على أهمية التفاف الشعب حول القيادة السياسية والقوات المسلحة، ودعم كافة التوجهات التي تستهدف استكمال مسيرة التنمية والبناء، للوصول بمصر إلى أفضل مستويات سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 

رغدة نجاتي القوات المسلحة لجنة التعليم تضحيات يوم الشهيد

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