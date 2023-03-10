عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أول تطبيق مرخص من البنك المركزي..مضاعفة الحد الأقصى إلى 400 ألف جنيه

صدى البلد

تطبيق إنستاباي هو التطبيق الأول من نوعه المرخص من البنك المركزي، الذي يهدف لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وتم إطلاقه خلال عام 2022.

يأتي هذا التطبيق كخطوة هامة لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

زيادة الحدود القصوى للمعاملة اليومية والشهرية

قرر البنك المركزي زيادة الحدود القصوى لقيمة المعاملة اليومية والشهرية باستخدام خدمة شبكة المدفوعات اللحظية (إنستاباي) اعتباراً من 15 مارس الجاري 2023.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني، إنه تم تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والواردة في البند رقم (3-1-4 ) من القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية (إنستاباي) والتي أطلق عليها المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وأضاف أن هذه القرار جاء في ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية فقد تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة المشار إليها، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلي زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية (إنستاباي) بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ونشر البنك المركزي الحدود القصوى لقيمة المعاملات الجديدة بعد زيادتها؛

  • الحد الأقصى لقيمة المعاملة: ارتفع من 50 ألف جنيهاً إلى 70 ألف جنيهاً.
  • الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: ارتفع من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

وجاءت هذه التعليمات بحسب قرار المركزي بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 4 نوفمبر لعام 2021 الخاص بالقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية وإلى إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية و كذا استكمال انتهاء الربط مع جميع البنوك العاملة داخل الجمهورية لتنفيذ مختلف المعاملات المالية من خلال تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق (انستا باي) على مدار 24 ساعة بصورة لحظية.

زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر إنستا باي.. مستند

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)

ماهو تطبيق انستاباي ؟

أعلن البنك المركزي المصري في 2022 الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي.

يعتبر هو أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في مصر، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

يتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء "الأندرويد" أو الأيفون".

كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونيو 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستاباي.

وهناك 10 بنوك داعمة له؛

  • البنك الأهلي المصري.
  • بنك مصر.
  • البنك التجاري الدولي.
  • بنك الإسكندرية.
  • بنك قطر الوطني الأهلي.
  • البنك العربي.
  • البنك العربي الأفريقي.
  • بنك القاهرة.
  • البنك المصري الخليجي.
  • بنك الشركة المصرفية العربية.

بعد ارتفاع نسبة المتسربين من التعليم |خبراء : يجب التوسع في تطبيق نظام المدارس والمكتبات المتنقلة

تجسس على ملايين.. اعتراف مقلق من “FBI” بشأن خطورة تطبيق تيك توك

 أقل اعتمادًا على أوراق النقد

شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1.2 مليون عميل.

كما شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة، حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 ، و تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول.

أهمية هذا التطبيق

في هذا الصدد قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي إن "شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما يساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية".

من جانبها قالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن شبكة المدفوعات اللحظية هي تجسيد حقيقي لمراحل التطور التي يقودها البنك المركزي لمواكبة تطور نظم وخدمات الدفع.

وأوضحت خلال تصريحات صحفية، أنها تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوفير بنية تحتية متطورة للقطاع المصرفي، بما يسمح لعملاء القطاع بربط كافة حساباتهم لدى جميع البنوك من خلال تطبيق واحد إلى جانب إتمام المعاملات المالية لحظياً، دون التقيد بساعات العمل أو العطلات والإجازات الرسمية.

قرارات ممتدة لــ9 شهور من الآن 

يذكر أيضاً أنه في ديسمبر 2022 أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارات يمتد سريانها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن؛

  • إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
  • إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
  • إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
  • تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري.
  • وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.
  • أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)

زد 2007 يفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ببطولة الجمهورية

إنستاباي تطبيق إنستاباي البنك المركزي المصري instaPay خدمات شبكة المدفوعات اللحظية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر إنستا باي.. مستند

زد 2007 يفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ببطولة الجمهورية

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)

وزيرة التعاون الدولي: 360 مليون دولار تمويلات البنك الأسيوي لشركات القطاع الخاص في مصر

ترشيحاتنا

بازوكا : الإسماعيلي لن يهبط للدرجة الثانية وسيعود لسابق عهد بشرط التكاتف

قلق في الأهلي من التفريط في نجمي الفريق خلال الصيف .. تفاصيل

أكثر 10 شركات مبيعا للسيارات في فبراير 2023 .. تفاصيل

مواقيت الصلاة لـ الجمعة الثالثة من شعبان بالقاهرة وبعض المحافظات

أفضل موبايل للسيلفي.. مواصفات تكنو Spark 10 5G الجديد

إسلام صادق : خلاف داخل أروقة اتحاد الكرة حول تكريم محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفاته خطيرة.. احذر هذا النوع من الأنفلونزا

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

شعر غريب.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهورها| شاهد

طريقة تحضير الرقاق بوصفة اقتصادية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ