تكريم بنت سيناء الحاصل بحثها عن مرض السرطان على المركز الأول عالميا

كرم فريق أصحاب البصيرة ، في محافظة شمال سيناء، الدكتورة أسماء ابراهيم الليثي التي حصل بحثها عن مرض السرطان على المركز الأول بين ٢٥٠ بحثا على مستوي العالم ، وذلك في الاحتفال بيوم المرأة .. الذي أقيم بمقر جمعية الشابات المسلمات بالعريش، وذلك بحضور مجدي جلبانه رئيس الجمعية أعضاء جمعية أصحاب البصيرة وعدد من سيدات شمال سيناء وشخصيات المجتمع المدني ووالد ووالدة المحتفى بها.





عدد من المتميزات

وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر رئيس فريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء، أنه تم خلال الاحتفال تكريم الراحلة النائبة سهي جلبانة، وتسلم التكريم مجدي جلبانة شقيقه و رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات، إلى جانب تكريم عدد من المتميزات واللاتي حققن إنجازات في مجال عملهن من ذوات المواهب والناشئات والمتميزات في مجالات مختلفة،

وقدم والد الدكتورة أسماء، النصيحة لأعضاء فريق أصحاب البصيرة بابجهد والعمل من اجل تحقيق أهدافها فهم يتسلون مع بتقي أفراد المجتمع ولديهم العزيمة علي تحقيق إنجاز في مجال عملهم..مشيرا الي مشوار الدكتوره اسماء على المستوي العالمي في تحقيق المركز الاول في ابحاثها العلمية عن مرض السرطان وتقديم الدعوة لها ، لحضور العديد من المؤتمرات لعرض نتائج ابحاثها العلمية، في محاولة للاستفادة من جهودها واستكمال الأبحاث في نفس المجال للوصول إلي أدوية مناسبة لعلاج المرض.



حضر الاحتفال، إحسان داود الغالي، مقررة المجلس القومي للمرأة وسوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، وفاطمة نصار عضو المجلس القومي للمرأة وتهاني الحلو "أم الشهيد"، وناهد الصعيدي المدير التنفيذي لفريق أصحاب البصيرة.