مصرع شخص وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الفيوم ، إخطارا من هيئة الأسعاف المصرية بالفيوم بالحادث.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن إلى مكان الحادث و3 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم.

وتبين من المعاينة المبدئية ، انقلاب سيارة أجرة على جانبى طريق أسيوط الغربي الصحراوى بنطاق محافظة الفيوم .

أسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى إسماعيل عيد علي، 32 سنة، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة ، وحالتهم الصحية مستقرة .

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، تحت إشراف فريق طبى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش مدير عام مستفى الفيوم العام .

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.