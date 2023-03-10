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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شخص  مصرعه، وأصيب 9 آخرون  في حادث انقلاب سيارة أجرة  على طريق القاهرة  أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة. 

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الفيوم ، إخطارا من هيئة الأسعاف المصرية بالفيوم بالحادث.

 

انتقلت على الفور   أجهزة الأمن  إلى مكان الحادث و3 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم. 

 

وتبين من المعاينة المبدئية ،   انقلاب سيارة أجرة  على جانبى طريق أسيوط الغربي الصحراوى بنطاق  محافظة الفيوم .

 

أسفر  الحادث عن مصرع شخص يدعى  إسماعيل عيد علي، 32 سنة، وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة ، وحالتهم الصحية  مستقرة .

 

تم نقل المصابين  بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام  للعلاج ، تحت إشراف فريق طبى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش مدير عام مستفى الفيوم العام .

 

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة  التي تولت التحقيق.

 

 

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