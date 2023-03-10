حامد خلاف بطل مصري يحصد ذهبية بطولة العالم للقوى البدنية بالغردقة.. صور

حصد حامد خلاف بطل مصر، الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للألعاب القوى البدنية 2023 التي تقام في مدينة الغردقة .



وقال خلاف بطل مصر، إنه نجح في رفع وزن 920 كلاسيك رو فضلا عن الحصول على الميدالية الذهبية في الديد لفت، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة العالمية اختارته كأفضل لاعب مشارك خلال فعالية البطولة على أرض محافظة البحر الأحمر.



من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اللاعب حامد خلاف لتحقيقه هذا الإنجاز البطولي، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تسعى دائما لتوفير كافة سبل الدعم لكل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيدًا بالإنجاز الذى حققه البطل اليوم والذى يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية بالجامعة.

وأعرب حامد خلاف عن خالص سعادته بالإنجازات التى حققها، مقدمًا خالص شكره إلى الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدعمه الدائم له، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق البطولات.

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