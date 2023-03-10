تفاصيل إجتماع فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل موقعة إنبى في الدوري

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث فيريرا المدير الفني مع اللاعبين في عدة أمور مهمة، وطالبهم بمواصلة العمل والتركيز بكل جدية لتحقيق الفوز في لقاء إنبي المقبل ومواصلة النتائج الإيجابية في كافة البطولات.

وأكد فيريرا أهمية مباراة وضرورة لقاء الفريق البترولي، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط في مشوار البطولة ، مؤكدا ثقته في قدرات الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.