انتهاكات الاحتلال لا تنتهي.. استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة بأستشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أمير مأمون عودة "16 عاما" متأثراً برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمعدني على الفلسطنين، مما أدى لاستشهاد عودة بالرصاص الحي بالصدر، ونقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

الاحتلال يعتقل فلسطينين اثنين

كما قامت قوات الأحتلال الإسرائيلي اليوم، باعتقال اثنين فلسطينين من قرية "سكة" في جنوب الخليل، ومنعتهم من الرعي بأراضيهم المحاطة بمستوطنة "نجهوت".

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من داوود خالد سعيد حريبات (35 عاما)، ومحمد سرحان حريبات.