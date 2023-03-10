عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاكات الاحتلال لا تنتهي.. استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة بأستشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أمير مأمون عودة "16 عاما" متأثراً برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمعدني على الفلسطنين، مما أدى لاستشهاد عودة بالرصاص الحي بالصدر، ونقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

الاحتلال يعتقل فلسطينين اثنين

كما قامت قوات الأحتلال الإسرائيلي اليوم، باعتقال اثنين فلسطينين من قرية "سكة" في جنوب الخليل، ومنعتهم من الرعي بأراضيهم المحاطة بمستوطنة "نجهوت".

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من داوود خالد سعيد حريبات (35 عاما)، ومحمد سرحان حريبات.

إسرائيل وزارة الصحة العسكري الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الرصاص فلسطيني وكالة الأنباء الفلسطينية قوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية جنود الاحتلال اليوم الجمعة إطلاق الرصاص الفلسطينية إسرائيلي الاحتلال الإسرائيل لصحة الفلسطينية الإسرائيلي لإسرائيل جنوب الخليل برصاص الاحتلال لاحتلال الاسرائيلي ة الصحة الفلسطين الأنباء الفلسطينية جنود الإحتلال الإسرائيلى احتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي ف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تعلن عن عودة الكهرباء في خاركيف بعد القصف الروسي

الإمارات : عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران ترسيخ لمفاهيم حسن الجوار

أول تعليق من مصر على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

أمريكا تهدّد بفرض عقوبات على داعمي روسيا في سعيها لإضعاف حكومة مولدوفا

فاجنر تعلن عن افتتاح مراكز تجنيد جديدة في جميع أنحاء روسيا

المستشار الألماني يعتزم زيارة اليابان يوم 18 مارس

اتفاق بريطاني فرنسي على إنشاء مركز مشترك لمواجهة الجريمة المنظمة

إيران تعتزم المشاركة في اجتماع الرباعي مع روسيا وسوريا وتركيا

ترشيحاتنا

حماية إضافية واستغناء عن كلمات المرور .. الإصدار التجريبي الثاني لـ أندرويد 14

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

شطة في الأعضاء التناسلية .. القصة الكاملة لفيديو تعذيب فتاة الوراق

فتاوي الصيام| حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك.. كيف يفطر المسافر في الجو؟.. وماذا عن من يعمل عملا شاقا؟

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصيني شي جين بينج بإعادة انتخابه لفترة جديدة

سيدة تهاجم ياسمين عز على الهواء: عايزين نرتاح منك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ سبب صادم | إجبار صيني على أكل فضلات القطط في الشارع

تتخطى 20 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب بحفل هاني شنودة تثير الجدل

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

أغرب رد فعل.. أمريكي يعثر على ثعبان في مكان غير متوقع بالمنزل

فيديو

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

خنقها أثناء العلاقة.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل سيدة بالهرم

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ